Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl

Weimar (ots)

Am 07.07.2023 kam es zwischen 10:00 Uhr und 11:10 Uhr zu einem Raubdelikt an einem mobilen Verkaufsstand am Goetheplatz in Weimar. Dabei steckte sich die Täterin zwei Hosen im Wert von insgesamt 50,00 EUR in ihre mitgeführte Tasche. Anschließend gab diese vor, ein Telefonat führen zu müssen und verließ den Stand mit den beiden Hosen. Den Vorfall beobachtete eine Passantin, welche einen weiteren Passanten auf den Diebstahl aufmerksam machte. Dieser eilte der Täterin hinterher und konnte diese noch an der Handtasche festhalten. Um das Beutegut zu sichern, leistete die Täterin Gegenwehr, in dessen Folge das Griffstück der Handtasche riss. Im selben Zuge fiel die Handtasche zu Boden und die beiden Hosen wurden durch den Passanten zum Verkaufsstand zurückgebracht. Ein Freund der Täterin, welcher die Situation mitbekommen hatte, mischte sich nun in den Sachverhalt ein und schlug in Richtung des Passanten, welcher das Beutegut der Täterin zuvor entreißen konnte. Er konnte dem Schlag ausweichen und wurde nicht verletzt. Da die aufnehmenden Beamten vor Ort, weder den zu Hilfe eilenden Passanten, noch den Freund der Täterin antreffen konnten, bittet die Polizei Weimar um Hinweise von Zeugen, welche Angaben zu den Personen machen können. Angaben zum Sachverhalt können telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) erfolgen.

