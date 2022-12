POL-WOB: Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Schöningen (ots) - Büddenstedt, Am Kraftwerk 14.12.2022, 02.07 Uhr Aus bislang ungeklärter Art und Weise geriet in den frühen Morgenstunden des Mittwochs die Rauchgasreinigungsanlage an einer Müllverbrennungsanlage in der Straße Am Kraftwerk in Brand. Angestellte der Firma hatten gegen 02.07 Uhr Feuer an der Anlage bemerkt und sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert. Ferner informierten sie alle im Dienst ...

mehr