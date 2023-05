Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch ereignete sich kurz nach 18 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L536. Ein 30-jähriger Mazda-Fahrer fuhr von Mannheim kommend in Richtung Schriesheim. An der Einmündung der Weinheimer Straße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm befindliche Fahrer einer Yamaha reagierte zu spät und kollidierte mit dem Auto. Der 25-jährige Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Seine 24-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von knapp 6500 Euro. Es kam zu einer Vollsperrung der L536, die erst nach einer Stunde wieder aufgehoben werden konnte.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell