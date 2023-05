POL-MA: Mannheim: Karambolage auf der Kurt-Schumacher-Brücke

Mannheim (ots) - Am Mittwochmittage, gegen 13:15 Uhr, wurde einem 76-Jährigen von bisher zwei unbekannten Täterinnen im Hans-Sachs-Ring eine hochwertige Uhr im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet. Die Täterinnen sprachen den in seinem Fahrzeug sitzenden 76-Jährigen zunächst an, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Hierbei beugten sich die Frauen in das ...

mehr