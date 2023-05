Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet - Motorradfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12:45 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrer/eine unbekannte Fahrerin eines schwarzen Daimler-Benz einen Verkehrsunfall mit einem Motorrad-Fahrer und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle in Richtung Heidelberg. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Benz-Fahrer/ eine Benz-Fahrerin den 58-jährigen Motorradfahrer in einem Kreisverkehr auf der K4155. Während des Überholvorgangs touchierte der Daimler mit seinem rechte Hinterreifen die seitlich angebrachte Motorradtasche des 58-Jährigen. Durch den Kontakt stürzte der Motorrad-Fahrer zu Boden und rutschte daraufhin mehrere Meter über die Straße. Der Motorrad-Fahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweise hierzu geben können, sich an das Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222-5709-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell