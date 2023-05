Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental

Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet.

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Damit hätte der Fahrer eines Citroen wohl nicht gerechnet. Am Mittwochabend, gegen 23:15 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Citroen-Fahrer regelrecht "in die Arme" der Polizei. Durch die Beamten und Beamtinnen des Polizeirevier Neckargemünd wurden im Bereich der Wiesenbacher Landstraße / Bahnhofstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Weshalb auch der 54-jährige Citroen-Fahrer einer Kontrolle unterzogen wurde. Zuvor fuhr der 54-Jährige die Hauptstraße in Richtung L600 entlang und kam im Einmündungsbereich der Oberdorfstraße von der Fahrbahn ab. Folglich kollidierte der Fahrer mit einem geparkten Mercedes sowie einem Volvo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro. Während des anschließenden Kontrollgesprächs konnten die Beamten und Beamtinnen neben den frischen Unfallschäden am Citroen auch starken Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Auf dem Polizeirevier wurde dem 54-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 54-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen der Verkehrsunfallflucht sowie der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss rechnen.

