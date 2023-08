Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Korrekturmeldung: Bad Nauheim- möglicher Übergriff

Polizei sucht Zeugen

Friedberg (ots)

Leider hat sich in der Meldung von gestern (28.08.2023) ein Fehler eingeschlichen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, den 18.08.2023. Anbei die geänderte Meldung:

Bad Nauheim- möglicher Übergriff / Polizei sucht Zeugen

Eine 71-Jährige besuchte am 18.08.2023 die Gaststätte in der Burgstraße. Sie hielt sich im Außenbereich des Restaurants auf. Zwischen 23:00 Uhr und 24:00 Uhr wurde ihr plötzlich mulmig und sie wurde ohnmächtig. Um die 71-Jährige bildete sich offenbar eine Menschentraube und Rettungskräfte wurden alarmiert, die die Dame zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachten. Im Nachgang stellte die 71-Jährige fest, dass ihr Bargeld offensichtlich gestohlen wurden. In diesem Zusammenhang wird ein 180 cm großer Mann mit hellen Haaren und muskulöser Statur gesucht. Er war bekleidet mit einem weißen Hemd. Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Wer hat den Vorfall im Außenbereich des Restaurants "Verde" auf dem oberen Marktplatz mitbekommen? Wer kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

