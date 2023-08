Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrüche + Porsche gestohlen + Trickdieb erbeutet Münzsammlung und Porzellanfigur + betrunken gefahren und geflüchtet + und weitere...

Friedberg (ots)

Butzbach- in Gartenhütte eingedrungen

Zwischen dem 19.08.2023 und vergangenen Samstag (26.08.2023) drangen Unbekannte in eine Gartenhütte ein und stahlen Werkzeug. Vermutlich gelangten die Diebe über die Straße "Am Hetgesdorn" zu dem Kleingartengelände, überkletterten einen Sichtschutz und machten sich im Anschluss auf dem Grundstück an der Gartenhütte zu schaffen. Sie brachen den Riegelverschlag auf und stahlen aus der Hütte mehrere Werkzeuge, wie Akkuschrauber, Stichsäge und Kettensäge. Der Schaden wird mit rund 800 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Ranstadt- in Sportlerheim eingebrochen

Ohne Beute flüchteten Diebe nach ihrem Einbruch in das Ranstädter Sportlerheim. Dort hatten sie eine Fenstervergitterung aufgebrochen um sich Zutritt zum Sportlerheim zu verschaffen. Zudem hatten sie die Eingangstür zum angrenzenden Geräteschuppen aufgebrochen. Den Schaden beziffert die Polizei mit 2.000 Euro. Wem sind zwischen Donnerstag (24.08.2023), 14:00 Uhr und Samstag (26.08.2023), 14:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Frankfurter Straße oder am Sportheim des KSK-Bobenhausen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Bad Nauheim-Porsche gestohlen

Diebe verschafften sich auf derzeit noch unbekannte Weise Zutritt zur Tiefgarage in der Dieselstraße. Dort stahlen sie zwischen 21:00 Uhr am Donnerstag (24.08.2023) und 10:10 Uhr am Freitag (25.08.2023) einen grauen Porsche 718 Boxster Spyder. Das gestohlene Neu-Fahrzeug hat einen Wert von rund 124.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Dieben geben können, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Porsche mit dem amtlichen Kennzeichen, FB-KB 996 geben können, werden gebeten, sich mit der Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Karben- Trickdieb erbeutet Münzsammlung und Porzellanfigur

Unter dem Vorwand einer Bekanntschaft erschlich sich ein dreister Betrüger Zutritt zur Wohnung einer Seniorin. Am Samstagnachmittag (26.08.2023) betrat der Unbekannte das Grundstück des Einfamilienhauses im Chattenweg. Er verschaffte sich durch eine geschickte Gesprächsführung Zutritt zur Wohnung der 87-Jährigen. Dort gaukelte er Kaufinteresse an einer Münzsammlung, sowie einer Porzellanfigur vor. Offenbar steckte sich der Dieb die Gegenstände in einem unbeobachteten Moment ein und verließ unter einem Vorwand die Wohnung. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem ca. 60 Jahre alten und 170 cm großen Betrüger. Er hatte kurze schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er sprach akzentfreies Deutsch und hatte laut Zeugen ein europäisches Aussehen. Bekleidet war er mit einer hellen Hose und einem hellen Hemd. Wem ist der unbekannte Dieb gegen 16:30 Uhr aufgefallen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Echzell- Damenrad gestohlen

Diebe haben ein grau/schwarzes Damenrad samt Fahrradtasche und Vorhängeschloss "Am Nordring" gestohlen. Dort war das Kettler Rad an einem Metallgeländer mit einem Spiralschloss angebunden. Wer hat den Fahrraddiebstahl am Sonntagmorgen (27.08.2023) zwischen 08:25 Uhr und 08:35 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Wölfersheim-Wohnbach: in Bürogebäude eingebrochen

In der vergangenen Nacht (28.08.2023) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Straße "Auf dem Hals" ein. Gegen 01:05 Uhr hebelten sie die Zugangstür zum Gebäude auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Als das Sicherheitsystem auslöste, ließen die Diebe von ihrem Vorhaben ab und flüchteten offensichtlich ohne Beute. Der Schaden wird mit 2.500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Kefenrod- betrunken gefahren und geflüchtet

Freitagabend (25.08.2023) meldeten aufmerksame Zeugen einen offenbar betrunkenen Autofahrer. Dieser war gegen 21:45 Uhr mit seinem grünen VW auf der L3195 von Kenrod in Richtung Hitzkirchen unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten beschädigte. Der Fahrer setzte seine Fahrt bis zum nächstgelegenen Feldweg fort, stellte seinen VW dort ab und ließ sich abholen. Die herbeigerufenen Polizeibeamten trafen den Fahrer zu Hause an und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser brachte es auf rund 1,8 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Auf den aus dem Wetteraukreis stammenden Mann kommen nun Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Verkehrsunfallflucht zu. Der Unfallschaden wird mit 130 Euro beziffert.

Büdingen: Vandalen auf dem Marktplatz

Vandalen brachen das untere Scharnier aus der Metalltür der Herrentoilette am öffentlichen Toilettenhaus, heraus, so dass diese derzeit nicht benutzt werden kann. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Festgestellt wurde die Beschädigung am Samstagvormittag (26.08.2023), gegen 10:15 Uhr. Wann genau die Vandalen am Werk waren, ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Bad Nauheim- möglicher Übergriff / Polizei sucht Zeugen

Eine 71-Jährige besuchte am 19.08.2023 die Gaststätte in der Burgstraße. Sie hielt sich im Außenbereich des Restaurants auf. Zwischen 23:00 Uhr und 24:00 Uhr wurde ihr plötzlich mulmig und sie wurde ohnmächtig. Um die 71-Jährige bildete sich offenbar eine Menschentraube und Rettungskräfte wurden alarmiert, die die Dame zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachten. Im Nachgang stellte die 71-Jährige fest, dass ihr Bargeld offensichtlich gestohlen wurden. In diesem Zusammenhang wird ein 180 cm großer Mann mit hellen Haaren und muskulöser Statur gesucht. Er war bekleidet mit einem weißen Hemd. Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Wer hat den Vorfall im Außenbereich des Restaurants "Verde" auf dem oberen Marktplatz mitbekommen? Wer kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Unfallflucht - Zeuge gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht die sich bereits Ende Juli zutrug, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Am 29.07.2023, zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr, streifte eine Fiat-Fahrerin beim Vorbeifahren einen in der "Große Köhlergasse" geparkten dunkelblauen Skoda. Ohne sich um den rund 900 Euro teuren Schaden am linken Kotflügel zu kümmern, flüchtete die Unfallfahrerin. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet offensichtlich den Unfall und hinterließ eine Nachricht an dem Octavia. Die Polizei Friedberg bittet nun diesen, bislang unbekannten Zeugen, sich unter der Tel.: (06031) 601-0 zu melden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

