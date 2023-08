Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vermisste Person tot gefunden

Friedberg (ots)

Bad Vilbel

Bei einer neuerlichen Suche am heutigen Freitag, 25. August, fanden Beamte der Kriminalpolizei Friedberg die seit Montag, 14. August vermisste 77 Jahre alte Frau aus Bad Vilbel. Sie lag in Dortelweil in einem großen, schwer zugänglichen und nicht einsehbarem Buschwerk nahe der Bahnlinie. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Die Medien werden gebeten, die Fahndung nach der Vermissten und deren Bild zu löschen.

Martin Ahlich

