Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Randaliert und Polizisten angegriffen + Räuber flüchtet ohne Beute + Betrüger versuchen es erneut + 20-Jähriger droht mit Cutter-Messer + Polizeieinsatz im Schneekoppenweg

Friedberg (ots)

Bad Nauheim- Randaliert und Polizisten angegriffen

Gegen 00:50 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen in der vergangenen Nacht (24.08.2023) die Polizei. Ein 34-Jähriger lief randalierend durch die Straßen Bad Nauheims. Er ließ seine Wut offenbar an geparkten Fahrzeugen aus und beschädigte diese. Insgesamt stellten die Beamten fünf Autos fest, an denen sich der Mann zu schaffen gemacht hatte. Beispielsweise hatte er einen Gullideckel herausgehoben und diesen durch die Windschutzscheibe eines Pkw geworfen. Die auf ihn aufmerksam gewordenen Anwohner bewarf er mit einem Stein, wodurch ein Oberlicht eines Fensters beschädigt wurde. Die Ordnungshüter nahmen den 34-jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit an der Ecke Landgrafenstraße / Homburger Straße fest. Hierbei widersetzte er sich massiv, und trat nach den Einsatzbeamten, die unverletzt blieben. Seinen Unmut setzte er mit Beleidigungen in Richtung der Polizisten fort. Hierbei vielen Beleidigungen wie "Rassisten", "Nazis" und weiteren nicht zitierfähigen Worten. Der in Bad Nauheim wohnhafte Mann stand offenbar unter Drogen- sowie Alkoholeinfluss und befand sich in einer persönlichen Ausnahmesituation. Er wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgenommen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Auf den 34-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen, unter anderem, wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte zu.

Rosbach- Räuber flüchtet ohne Beute

Ein bislang Unbekannter versuchte gestern Abend (23.08.2023) die Tankstelle in der Raiffeisenstraße auszurauben. Gegen 23:20 Uhr rannte er zur Eingangstür des Verkaufsraums. Als er bemerkte, dass sich die Tür nicht öffnete, rannte er die Raiffeisenstraße in Richtung des Aldi-Marktes davon. Der Täter war etwa 175 cm groß und sehr schlank. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, schwarzer Jeans und schwarzen Schuhen. Er führte ein Messer, sowie eine braune Papiertasche mit sich. Maskiert war er mit einer schwarzen Maske mit Sehschlitzen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des versuchten Raubes und bittet um Zeugenhinweise:

- Wem ist der Unbekannte gegen 23:20 Uhr aufgefallen? - Wer hat den Räuber auf seiner Flucht gesehen? - Wer kann Hinweise zur Identität des bisher Unbekannten geben?

Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Karben und Büdingen- Betrüger versuchen es erneut

Karbener Senioren, sowie Bankmitarbeiter, erkannten am Mittwoch (23.08.2023) glücklicherweise die Betrugsmasche "Anruf falscher Polizeibeamter". Ein 89-jähriger Karbener erhielt gegen 15:10 Uhr einen Anruf einer angeblichen Freundin. Sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer Gewahrsamnahme müsse sie eine Kaution in Höhe von 4.000 Euro hinterlegen. Eine Bankmitarbeiterin schöpfte Verdacht, als der Senior anrief und fragte, wann er einen größeren Geldbetrag abheben könne. Sie informierte die Polizei. Zwei weitere Anrufe tätigten die Betrüger ebenfalls in Karben. Auch hier erzählten sie, dass ein enger Verwandter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe benötigt würde. Die Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und beendeten die Telefonate.

In Büdingen verhinderte ebenfalls eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Bank einen Betrug zum Nachteil eines 94-Jährigen. Dieser war bereits auf der Bank um mehrere tausend Euro Bargeld abzuheben. Die Bankmitarbeiterin erkannte den Betrugsversuch und meldete sich bei der Polizei. Weitere Informationen und Tipps bezüglich der Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen "Anrufe falscher Polizeibeamter", "Enkeltrick" oder andere Schockanrufe finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Friedberg- 20-Jähriger droht mit Cutter-Messer

Ein 20-Jähriger versuchte gestern (23.08.2023) drei Jugendliche in der Bahnhofsnähe auszurauben. Gegen 13:25 Uhr sprach er die Jungen auf dem Park and Ride Parkplatz in der Hanauer Straße an. Unter Vorhalt eines Cutter-Messer forderte er die Herausgabe von Wertgegenständen und drohte die Jungen "abzustechen". Erst als mehrere Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der in Friedberg wohnhafte 20-Jährige von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Kurze Zeit später ging eine weitere Meldung bei der Polizei ein. Diesmal wurde ein randalierender junger Mann mit einem Messer im Bahnhofgebäude gemeldet. Die alarmierten Polizisten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen versuchten Raubs rechnen.

Die Kriminalpolizei bittet um weitere Zeugenhinweise:

-Wer hat die Situation auf dem Parkplatz mitbekommen?

-Wem ist der 20-Jährige vor oder nach der Tat im Bereich des Bahnhofs und der Bahnhofstraße aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Polizeieinsatz im Schneekoppenweg

Am Mittwoch gegen 19:45 Uhr ist eine Streitigkeit mutmaßlich innerhalb einer Familie im Schneekoppenweg eskaliert, so dass es zu einem Polizeieinsatz kam. Offenbar hatte einer der Angehörigen ein Messer gezückt und war im Anschluss geflüchtet. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnte das Messer aufgefunden werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für Dritte bestand nicht. Zeitweise war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell