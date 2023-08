Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vorbereitung ist die halbe Miete! Infos zur Vorbereitung auf den Einstellungstest der Polizei Hessen in Butzbach

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Vorbereitung ist die halbe Miete!

Butzbach: Abwechslung, Spannung und der Umgang mit Menschen machen den Polizeiberuf für viele junge Menschen attraktiv. Polizistinnen und Polizisten sind mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet und greifen zum Schutz der Sicherheit und Ordnung regelmäßig in Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger ein. Damit tragen die Staatsdiener eine große Verantwortung und die Ansprüche an sie sind hoch. Bereits bei der Auswahl der Berufsanfänger wird daher großen Wert auf Qualität gelegt. Zum dreijährigen dualen Studium der Polizei Hessen wird nur zugelassen, wer ein anspruchsvolles Auswahlverfahren besteht. Hierbei werden unter anderem Kommunikationsfähigkeit, Stressresistenz, Teamfähigkeit und Fitness geprüft. Hilfreich zum Bestehen der Tests ist eine gute Vorbereitung. Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Mittelhessen geben Infos zum Ablauf des Testtages und den unterschiedlichen Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Denn Vorbereitung ist die halbe Miete.

Im Polizeizentrum Butzbach, Roter Lohweg 29 findet am Mittwoch, 6. September eine solche Informationsveranstaltung statt. Corina Weisbrod, Einstellungsberaterin der Polizei in der Wetterau, lädt Interessenten zu dem Termin um 15 Uhr ein, um für das Testverfahren in Wiesbaden gut aufgestellt zu sein. Anmeldungen werden per Mail an Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de bis zum 5.9. entgegengenommen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell