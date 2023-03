Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verursacher flüchtig

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die 40-jährige Halterin eines Pkw Opel parkte ihr Fahrzeug am Mittwochabend in Kahla, in der Straße am langen Bürgel. Als sie am Donnerstagmorgen zu ihrem Pkw kam, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß augenscheinlich gegen die Tür und entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

