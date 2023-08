Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Widerstand geleistet und Polizeibeamten verletzt + Diebe auf der Baustelle + Kompressor gestohlen + Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3129 + und weitere...

Friedberg (ots)

Butzbach- Widerstand geleistet und Polizeibeamten verletzt

Ein 39-jähriger Mann hat am Montagabend (28.08.2023) in der Butzbacher Innenstadt Widerstand geleistet und einen Polizisten verletzt. Der Polizei wurde gegen 20:30 Uhr eine Schlägerei in der Griedeler Straße gemeldet. Als Polizeikräfte vor Ort eintrafen, verhielt sich der 39-Jährige sofort aggressiv und unkooperativ, so dass er schließlich zu Boden gebracht und festgenommen werden musste. Hierbei sperrte er sich, trat und spuckte nach den eingesetzten Beamten. Ein 23-jähriger Polizeibeamter wurde verletzt und musste sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Der 39-Jährige, der sich offensichtlich in einer persönlichen Ausnahmesituation befand, wurde im Anschluss in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgenommen. Auf den ihn kommen nun Anzeigen wegen Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu.

Butzbach- Diebe auf der Baustelle

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in den Rohbau einer Schule in der Astrid-Lindgren-Straße ein. Sie entfernten zunächst ein Vorhängeschloss am Bauzaun und ein weiteres zur Haupteingangstür. Im Anschluss gelangten die Diebe in den Rohbau, in dem sie mehrere Baustellentüren aufbrachen. Aus den Räumen stahlen sie Gegenstände im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Neben etwa 15 Waschbecken-Montagelementen ließen sie Hilti-Werkzeuge und fünf Kabeltrommeln mit mehreren hundert Metern Kabeln mitgehen. Hinweise zu den Dieben, die zwischen Samstag (26.08.2023), 15:00 Uhr und Montagfrüh (28.08.2023), 07:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Niddatal-Ilbenstadt: Kompressor gestohlen

Vom Gelände einer Baustelle stahlen Diebe einen Kompressor. Im Zeitraum zwischen Freitag (225.08.2023), 14:00 Uhr und Montag (28.08.2023), 05:45 Uhr begaben sich Unbekannte auf die Baustelle gegenüber des Netto-Einkaufsmarktes in der Hanauer-Straße und machten sich mit dem rund 11.000 Euro teuren Kompressor aus dem Staub. Hinweise, zum Verbleib des gelben Kaeser M27 PE Kompressor oder den Dieben, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Butzbach- Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3129

Auf der Landesstraße 3129 kam es zwischen den Ortschaften Niederkleen und Pohl-Göns am Montagabend (28.08.23) gegen 21:06 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Toyotas tödlich verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 30 Jahre alter Mann aus dem Wetteraukreis mit seinem Fahrzeug die L 3129 in Fahrtrichtung Pohlgöns, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links über die Gegenfahrbahn steuerte und mit einem Brückenpfeiler kollidierte. Von dort prallte der Toyota ab, schleuderte gegen weitere Pfeiler und von dort quer über die drei Fahrspuren. Das Fahrzeug kam auf der Bankette der rechten Fahrspur zum Stehen. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist ein Sachverständiger beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Neben Polizei und Rettungskräften waren auch die Feuerwehr und zeitweise ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Karben-Kloppenheim: Schloss geknackt / E-Scooter gestohlen

Gegen 16:00 Uhr stellte ein 16-Jähriger am Samstag (26.08.2023) seinen E-Scooter am Bahnhof ab und sicherte ihn mit einem Schloss. Als er gegen 22:00 Uhr zurückkehrte, war der schwarze L.A.Speed Scooter verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf rund 370 Euro. Wem sind die Diebe in der Bahnhofstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Gedern- Kennzeichen abgeschraubt

Von einem "Am Prinzengarten" geparkten Mercedes stahlen Unbekannte beide Kennzeichen. Zwischen 22:00 Uhr am Sonntag und 08:30 Uhr am Montag betraten die Diebe das Grundstück auf dem der graue Benz stand, montierten die beiden Kennzeichen, FB-H 4368, aus der Halterung der V-Klasse ab und flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf 60 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Büdingen unter Tel: (06042) 964-0 zu melden.

