Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neue Bezirksdienstbeamtin in Eitorf

Bild-Infos

Download

Eitorf (ots)

Seit dem 01. September hat Eitorf eine neue Bezirksdienstbeamtin. Polizeihauptkommissarin Martina Müller, die seit 31 Jahren bei der Polizei ist und schon seit 2009 auf der Polizeiwache Eitorf arbeitet, übernimmt nun diesen Bereich als Bezirksdienstbeamtin. Als solche gehört künftig unter anderem zu ihren Aufgaben, für die Eitorfer und Eitorferinnen ansprechbar zu sein und Beziehungen zu verschiedenen Einrichtungen, wie z. B. Schulen und Kindergärten, zu pflegen. "Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und wünsche mir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eitorfer Bürgern.", so PHKin Müller. Die in Windeck wohnende 50-Jährige, die ihre Freizeit gerne auf dem Motorrad oder wandernd mit ihrem Hund verbringt, übernimmt den Posten von Polizeihauptkommissar Claus-Jürgen Jobski, der Ende Juni dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand ging. Claus-Jürgen wünschen wir alles Gute für die Zeit nach dem aktiven Dienst und Martina viel Erfolg und Freude in ihrem neuen Aufgabenbereich. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell