Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nachtrag: Fahndungserfolg nach Raub auf Spielhalle in Eitorf - Tatkleidung wird weiterhin gesucht

Eitorf (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall am Sonntag (21. Mai) gegen 22:50 Uhr in Eitorf führten Hinweise bereits kurz nach der Tat zu einem 28-jährigen Tatverdächtigen aus Eitorf. Am Montag (26. Juni) konnten Ermittler des Kriminalkommissariats 3 des Rhein-Sieg-Kreises den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen. Der Festgenommene wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung (siehe Pressemitteilung vom 14. Juni) sucht die Polizei weiterhin nach der getragenen Tatkleidung. Bilder der Tatkleidung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/107685 (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell