Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mofafahrer versucht zu flüchten und stürzt

Troisdorf (ots)

Am Sonntagmorgen (25. Juni) gegen 05:00 Uhr bestreiften Beamte der Polizeiwache Troisdorf die Hermann-Ehlers-Straße in Troisdorf. Im Einmündungsbereich zur Lahnstraße bemerkten sie zwei männliche Personen, die um ein Kleinkraftrad standen. Die Polizisten entschlossen sich, die beiden Jugendlichen zu kontrollieren. Als die beiden Personen die Beamten erblickten, entfernten sie sich mit dem Mofa in den nahegelegenen Park. Die Polizisten fuhren hinterher, verloren die Flüchtigen aber zunächst aus den Augen. Während die Beamten die Parkanlage bestreiften, kam einer der beiden Jugendlichen mit dem Mofa aus dem Gebüsch gefahren und beabsichtigte über ein etwa zwei Meter hohes Steingefälle zu springen. Dabei stürzte er und verletzte sich. Unmittelbar nach dem Sturz stand der 13-jährige Troisdorfer auf und wollte sich weiterhin der Kontrolle entziehen. Die Beamten konnten ihn jedoch an seiner Flucht hindern. Nachdem die Beamten die Eltern des Minderjährigen informiert hatten, kam der 13-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik. Das Mofa wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell