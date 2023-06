Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Siegburg (ots)

Eine 67-jährige Frau aus Siegburg wurde im Frühjahr beim Einkaufen Opfer von zwei Taschendiebinnen. Ermittler der Polizei konnten einen richterlichen Beschluss erwirken, dass die Bilder aus der Videoüberwachungsanlage des Supermarktes zu Fahndungszwecken veröffentlicht werden können.

Die Geschädigte wurde mithilfe des sogenannten "Ablenkungstricks" bestohlen. Die 67-Jährige war um die Mittagszeit in einem Supermarkt an der Siegburger Luisenstraße einkaufen. Im Markt wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen, die Fragen zu verschiedenen Arten von Toilettenpapier und deren Preise hatte. Insgesamt fand die 67-Jährige das Verhalten der Unbekannten merkwürdig, dachte sich aber nichts weiter dabei. In der Zwischenzeit hatte laut Videoüberwachung eine zweite Frau den Rucksack der Geschädigten, der am Einkaufswagen hing, geöffneten und ihr Portemonnaie entwendet.

Erbeutet wurden sämtliche persönliche Dokumente, Fahrzeugpapiere, eine geringe Menge Bargeld und eine Bankkarte. Mit der Bankkarte hatten die Täterinnen zweimal versucht, Geld am Automaten abzuheben. Sie hatten aber glücklicherweise nicht die richtige PIN.

Die Bilder der beiden mutmaßlichen Taschendiebinnen können Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW https://polizei.nrw/fahndung/108633 einsehen.

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Abgebildeten bitte an die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell