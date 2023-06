POL-SU: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Notstrombatterien

Lohmar (ots) - Am frühen Freitagmorgen (23. Juni) endete eine Spritztour in Lohmar für einen 17-Jährigen mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis und einer Blutprobe. Gegen 01:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass vier Personen in ein Auto gestiegen und losgefahren wären, nachdem sie zusammen Alkohol getrunken hatten. Tatsächlich entdeckten Polizisten den entsprechenden Pkw, der mit vier jungen Männern besetzt war, ...

