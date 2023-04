Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (436) Mann rief Naziparolen in Fürther Kaffee

Fürth (ots)

Am Freitagabend (07.04.2023) schrie ein 34-Jähriger mehrfach Naziparolen in einem Kaffee in der Fürther Innenstadt. Er wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen.

Gegen 22:45 Uhr betrat ein 34-Jähriger ein Kaffee in der Gustavstraße und fing unvermittelt an "Heil Hitler" zu rufen. Daraufhin wurde er vom anwesenden Personal des Hauses verwiesen.

Nachdem der 34-Jährige das Kaffee vorübergehend verlassen hatte, kam er kurze Zeit später wieder und zeigte sich sowohl gegenüber dem Personal als auch den Gästen aufbrausend und verließ das Lokal trotz Aufforderung nicht. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth dem Mann einen Platzverweis erteilten, kam er diesem nicht nach und zeigte sich unverändert aggressiv.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen daraufhin vorübergehend bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam. Der Mann muss sich nun aufgrund des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

