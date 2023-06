Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Spritztour endet mit Führerscheinentzug und Blutprobe

Lohmar (ots)

Am frühen Freitagmorgen (23. Juni) endete eine Spritztour in Lohmar für einen 17-Jährigen mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis und einer Blutprobe. Gegen 01:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass vier Personen in ein Auto gestiegen und losgefahren wären, nachdem sie zusammen Alkohol getrunken hatten. Tatsächlich entdeckten Polizisten den entsprechenden Pkw, der mit vier jungen Männern besetzt war, etwa 45 Minuten später im Aggerauler Weg. Am Steuer saß ein 17-Jähriger, der angab, lediglich eine kleine Runde gedreht zu haben. Für die Fahrt benutzte der junge Mann das Auto seines Großvaters, der davon nichts wusste. Die Frage, ob er Alkohol konsumiert habe, bejahte der Jugendliche. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die vorläufige Prüfbescheinigung des Jugendlichen, die ihn lediglich zum begleiteten Fahren berechtigte, wurde sichergestellt. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen die Fahrerlaubnisverordnung und übergaben den Minderjährigen nach Abschluss ihrer Arbeit in die Obhut seines Vaters. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell