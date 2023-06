Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 14-jährige Radfahrerin bei "Dooring-Unfall" leicht verletzt

Hennef (ots)

Bei "Dooring-Unfällen" handelt es sich um Unfälle im Straßenverkehr, bei denen ein Radfahrer mit einer geöffneten Autotür zusammenstößt.

Am Freitagnachmittag (23. Juni) parkte ein 63-jähriger Hennefer mit seinem VW Kombi auf dem Parkstreifen entlang der Bonner Straße in Hennef. Beim Aussteigen übersah er eine 14-jährige Fahrradfahrerin, die mit der geöffneten Fahrertür zusammenstieß und stürzte. Sie kam mit leichten Verletzungen in die Kinderklinik.

Gegen den Autofahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizei rät zur Verhinderung von "Dooring-Unfällen" Autofahrern und Beifahrern beim Aussteigen den rückwärtigen Verkehr aufmerksam zu beobachten. Denken Sie daran, dass E-Bikes in der Regel schneller als herkömmliche Fahrräder unterwegs sind. Unsere niederländischen Nachbarn empfehlen Autobenutzern den "Niederländischen Griff". Dabei wird die Fahrzeugtür mit der abgewandten Hand geöffnet, z.B. als Fahrer mit der rechten, statt mit der linken Hand. Dadurch wird der Oberkörper gedreht und der Blick wandert automatisch seitlich hinters Fahrzeug.

Nutzern von Fahrrädern, E-Scootern oder E-Bikes wird geraten, den Verkehr und parkende Fahrzeuge zu beobachten. Beim Passieren von geparkten Fahrzeugen Seitenabstand zu halten und bremsbereit, mit angepasster Geschwindigkeit vorbeizufahren. (Bi)

