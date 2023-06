Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrzeuge und Parkbank durch Feuer beschädigt

Much (ots)

In der Nacht zu Samstag (24. Juni) kam es zwischen 02:00 Uhr und 02:40 Uhr zu mehreren Bränden an der Straße "Sommerhausen" in Much-Sommerhausen.

Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt und sahen zwei brennende PKW, die in der Einfahrt eines Einfamilienhauses standen. Nachdem sie die Feuerwehr alarmiert hatten, hörten sie einen weiteren lauten Knall. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass entlang der Straße vier weitere Fahrzeuge in Brand geraten waren. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde eine Hausfassade beschädigt. Zudem wurde eine Parkbank völlig zerstört. Feuerwehrleute konnten die Brände löschen. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Alle Brandorte wurden beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. Das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Da an den Brandörtlichkeiten eine Vorsatztat nicht ausgeschlossen werden konnte, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges rund um die Brände beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3421. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell