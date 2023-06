Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: #RheinSiegSicher - Drogendealer aus dem Verkehr gezogen

Sankt Augustin (ots)

Zivile Fahnder der Polizei Rhein-Sieg-Kreis haben am Montagnachmittag (26. Juni) einen polizeibekannten 36-jährigen Heroindealer festgenommen. Der Verdächtige, der von den nicht uniformierten Polizisten beim Verkauf von Drogen beobachtet worden war, wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Die Zivilbeamten hatten gegen 16.00 Uhr im Bereich der Gutenbergstraße in Sankt Augustin einen mutmaßlichen Drogendeal beobachtet und hefteten sich an die Fersen des vermuteten Verkäufers. Dieser führte die Polizisten in einen Stadtpark an der Siemensstraße. An einer Parkbank traf sich der Verdächtige mit drei weiteren Männern. Als es zu einem erneuten Drogenverkauf kam, schritten die beiden Zivilpolizisten ein. Natürlich ergriffen die angesprochenen Verdächtigen umgehend die Flucht. Die Beamten nahmen den weglaufenden 36-jährigen Troisdorfer ins Visier und verfolgten ihn. Nach kurzer Nacheile konnte der Mann gestellt und überwältigt werden.

Bei der Durchsuchung des wegen Drogenhandels einschlägig bekannten Troisdorfers fanden die Polizisten Haschisch, Heroin, Kokain und rund 1.000 Euro Bargeld. Er wurde vorläufig festgenommen. Seine Wohnung wurde ebenfalls nach Drogen durchsucht. Dort fanden die Beamten keine weiteren belastenden Beweismittel. Gegen den 36-Jährigen wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ermittelt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell