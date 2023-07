Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

In der Straße "In der Lahrbach 23" in Heppenheim kam es am 13.07.2023 zwischen 17:20 Uhr und 18:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Genaue Unfallörtlichkeit ist der Parkplatz des Einkaufsmarktes Aldi Süd. Beschädigt wurde ein grauer Toyota Auris, welcher dort ordnungsgemäß geparkt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 - 7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell