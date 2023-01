Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau von Unbekanntem geschlagen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Samstag, den 07.01.2023 wurde eine 22jährige Frau in der Lasurstraße in Gera leicht verletzt. Sie befand sich in ihrem abgeparkten Pkw, als sie gegen 23:50 Uhr unvermittelt von einem ihr unbekannten Mann aus dem Fahrzeug gezogen und mit der Faust in das Gesicht geschlagen wurde. Die Frau konnte sich in ihre nahegelegene Wohnung flüchten. Nun sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall. Wer Hinweise zur Tat oder dem derzeit unbekannten Täter geben kann, wendet sich bitte an die Landepolizeiinspektion Gera.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell