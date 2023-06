Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sturz vor Polizei

Bingen, Stadtbahnhof (ots)

Am 08.06.23 gegen 20:25 Uhr befuhr eine Streife der PI Bingen die Espenschiedstraße in Richtung Vorstadt als ihnen auf Höhe des Stadtbahnhofs ein Motorroller entgegen kam, dessen Fahrerin keinen Sturzhelm trug. Noch vor Einleiten jeglicher Anhaltemaßnahmen bog die Fahrerin unmittelbar vor der Streife von der Vorstadt in die Bahnhofstraße ab und kam hierbei ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Infolge des Sturzes klagte die 39-jährige über starke Schmerzen in ihrem rechten Bein und wurde aus diesem Grund in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen stark berauschten Zustand der Fahrerin. Da diese sowohl unter Alkohol- als auch Drogeneinfluss gestanden haben dürfte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell