POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen-Büdesheim (ots) - Am 06.06.2023 kam es gegen 15:28 Uhr am Kreisverkehr der L414 in Bingen-Büdesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 70-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Fahrstreifenwechsel einen in Richtung B9 fahrenden 70-jährigen Motorradfahrer und touchierte dabei dessen Motorrad. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Für die Dauer der ...

