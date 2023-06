Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Motorradfahrer

Bingen-Büdesheim (ots)

Am 06.06.2023 kam es gegen 15:28 Uhr am Kreisverkehr der L414 in Bingen-Büdesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 70-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Fahrstreifenwechsel einen in Richtung B9 fahrenden 70-jährigen Motorradfahrer und touchierte dabei dessen Motorrad. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn aus Richtung B9 kommend voll gesperrt. Dies führte im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell