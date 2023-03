POL-E: Essen: Hochwertiger Porsche aus Tiefgarage entwendet - Fotofahndung

Essen (ots) - 45355 E-Borbeck: Am frühen Mittwochmorgen (1. März) brachen zwei 18-Jährige gewaltsam in ein Vereinsheim an der Prinzenstraße ein und entwendeten Bargeld, Alkohol und Süßwaren. Während sich einer der Einbrecher widerstandlos ergab, flüchtete der zweite vor den Polizisten. Mit dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) hinderte eine Beamtin ihn an seiner Flucht und nahm den Täter fest. Gegen ...

