Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Getränkediebstahl

Bingen (ots)

Bingen, 17.01., Mainzer Straße, 06:33 Uhr. Die Angestellte einer Tankstelle meldete einen Getränke-Diebstahl. Der bereits bekannte Mann wollte mehrere Getränke in einem Wäschekorb an der Kasse vorbeischleusen. Als die Kassiererin die Ware dennoch einscannen wollte, protestierte er zunächst, steckte dann aber lediglich eine Flasche ein. Er verließ das Tankstellengelände in Richtung Stadt. Später am Tag meldete der Pächter die Anwesenheit des Beschuldigten in der Nähe der Tankstelle. Die Streife traf den Amtsbekannten an und wiederholte das bestehende Hausverbot. Er erhielt außerdem einen 24-Stunden-Platzverweis. Da er für das mitgebrachte Fahrrad keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde dies präventiv sichergestellt.

