Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugen gesucht - Unfallflucht in Niederheimbach

Bingen (ots)

Am 14.01.2023 zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr kommt es in der Straße 'Heimbachtal' in Höhe der Hausnummer 98 in Niederheimbach zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 55-Jährigen Fahrzeughalters. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der unbekannte Unfallverursacher mit einem schwarzen Mercedes die Straße 'Heimbachtal' in Niederheimbach in Fahrtrichtung Oberheimbach. Auf Grund von zu geringem Sicherheitsabstand touchierte der Verursacher mit seinem Fahrzeug den Seat des 55-jährigen Niederheimbachers, welcher am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgeparkt war. Hierbei wird der Außenspiegel des Seat abgefahren. Anschließend flüchtet der Verursacher von der Unfallstelle. Gesucht wird ein schwarzer Mercedes-Benz der Modellreihe A- oder B-Klasse. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter 06721 905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell