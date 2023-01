Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl E-Scooter

Bingen (ots)

Bingen, 10.01., 09:00 Uhr - 11.01., 16:00 Uhr, Bingerbrücker Straße. Eine Frau meldete ihren E-Scooter als gestohlen. Sie hatte diesen morgens an einen Fahrradständer am Hauptbahnhof angeschlossen, am Nachmittag des Folgetages war der Scooter verschwunden. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell