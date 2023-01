Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen, 10.01., L420, 10:00 Uhr. Ein Mann befuhr die L420 in Richtung Dromersheim und geriet aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den Straßengraben und kollidierte mit einem dortigen Kanalrohr. Er wurde dabei leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Sein Auto hatte eine starke Beschädigung im Frontbereich und musste abgeschleppt werden.

