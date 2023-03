Polizei Essen

POL-E: Essen - Zwei Festnahmen nach Einbruch in Vereinsheim

Essen (ots)

45355 E-Borbeck: Am frühen Mittwochmorgen (1. März) brachen zwei 18-Jährige gewaltsam in ein Vereinsheim an der Prinzenstraße ein und entwendeten Bargeld, Alkohol und Süßwaren. Während sich einer der Einbrecher widerstandlos ergab, flüchtete der zweite vor den Polizisten. Mit dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) hinderte eine Beamtin ihn an seiner Flucht und nahm den Täter fest.

Gegen 3:40 Uhr meldete ein Zeuge zwei verdächtige Personen, die in ein Vereinsheim an der Prinzenstraße einbrechen sollen. Innerhalb weniger Minuten trafen mehrere Streifenwagenbesatzungen ein. Die Beamten bemerkten eine aufgehebelte Eingangstür und nahmen den Schein von Taschenlampen im Gebäude wahr, als plötzlich zwei junge Männer aus dem Vereinsheim kamen.

Einer der Männer ergab sich auf Aufforderung der Einsatzkräfte widerstandslos und legte sich auf den Boden. Der zweite rannte los und sprang von einer Dachterrasse aus dem Obergeschoss. Dort rannte er auf eine Polizistin zu. Um einen möglichen Angriff zu verhindern, überwältigte sie ihn mit einem DEIG und konnte den 18-Jährigen so auch an einer weiteren Flucht hindern.

Bei der Durchsuchung der beiden Einbrecher fanden die Beamten Bargeld, alkoholische Getränke und Süßwaren aus dem Vereinsheim auf. Außerdem stellten sie bei den jungen Männern zwei mutmaßlich unterschlagene EC-Karten, eine Gaspistole, mehrere Schraubendreher und Cannabis sicher.

Erst auf der Wache konnten die Identitäten der beiden Einbrecher ermittelt werden: Es handelt sich um zwei 18-jährige Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit. Da Beide mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden sie vorläufig festgenommen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell