Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Auto landet auf dem Dach - Insassen verletzt und mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 22.04.2023, kurz vor 05:00 Uhr, ist ein Auto in Jestetten auf dem Dach gelandet. Der Pkw war in der Schwarzwaldstraße in einer Kurve von der Straße geraten. Nachdem der Wagen mit dem Randstein und einer Hecke kollidiert war, kippte er um und blieb auf dem Dach liegen. Im Wagen befanden sich zwei Männer im Alter von 27 und 45 Jahren. Beide trugen Verletzungen davon und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Da die Fahrereigenschaft nicht feststand und die Männer mutmaßlich berauscht waren, wurde bei beiden eine Blutentnahme angeordnet. Ersten Ermittlungen zufolge sind sie auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der jüngere Insasse griff während dieser Maßnahme die Einsatzkräfte an und wurde beleidigend. Ein noch offener Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn konnte durch die Begleichung der Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro außer Vollzug gesetzt werden. Eine Angehörige brachte das Geld vorbei. Für die weiteren Ermittlungen wurde die Bekleidung der Männer und das Auto beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

