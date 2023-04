POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto fährt auf Gegenverkehr zu - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Bei einem Sturz hat sich am Samstagmorgen, 22.04.2023, in Wehr ein Motorradfahrer leicht verletzt. Gegen 10:35 Uhr bremste der 48-jährige in der Werrachstraße seine Maschine verkehrsbedingt stark ab. Dadurch verlor er das Gleichgewicht und kam zu Fall. Er verletzte sich an der Schulter und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. ...

