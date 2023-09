POL-SU: Mann ohne Führerschein macht auf sich aufmerksam

Rhein-Sieg-Kreis (ots) - In Troisdorf drangen ein oder mehrere Unbekannte am Samstag (02. September) in einen Bungalow in der Rubensstraße im Ortsteil Eschmar ein. Die Bewohnerin hatte das Haus in der Rubensstraße von etwa 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr zum Einkaufen verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellte die Frau sofort fest, dass eine ihrer Handtaschen auf dem ...

mehr