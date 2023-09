Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken von Unfallstelle geflüchtet

Lohmar/Siegburg (ots)

Am Freitagabend (01. September) verursachte ein 59-Jähriger in Lohmar einen Verkehrsunfall. Eine Frau hatte beobachtet, wie der Mann mit einem Audi die Hauptstraße in Richtung Bundesstraße 484 (B484) entlangfuhr. Plötzlich habe er einen Schlenker gemacht und habe anschließend versucht, einem geparkten Pkw auszuweichen. Trotzdem sei es zur Kollision gekommen. Der Audi -Fahrer habe danach seine Fahrt jedoch unbeirrt fortgesetzt. Da die Zeugin das Kennzeichen nennen konnte, suchten Polizisten zunächst die Adresse der Fahrzeughalterin auf. Diese gab an, dass der 59-Jährige gegen ihren Willen mit dem Auto unterwegs sei. Wo er jetzt sei, wisse sie nicht. In der Zwischenzeit hatte der Audi-Fahrer sich telefonisch selbständig bei der Polizei gemeldet. Er gab an, den oben genannten Unfall verursacht zu haben und nun in Siegburg in der "Alte Poststraße" auf die Beamten zu warten. Auf dem Weg dorthin kam den Polizistinnen der leicht beschädigte Audi mit dem Lohmarer jedoch entgegen. Die Beamten wendeten und folgten dem Mann. Schließlich konnte er auf einem Parkplatz an der Zeithstraße angehalten werden. Die Polizistinnen nahmen direkt deutlichen Alkoholgeruch war. Die Aussprache des Audi-Fahrers war verwaschen und er musste sich nach dem Aussteigen festhalten, da er Probleme hatte, das Gleichgewicht zu halten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Der 59-Jährige wurde mit zur Polizeiwache Siegburg genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Mann, dessen Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell