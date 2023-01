Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbrüche in Neuss und Grevenbroich - Wer kann Hinweise geben?

Neuss / Grevenbroich (ots)

Neuss

In der Zeit von Mittwochmittag (25.01.) bis Donnerstagmittag (26.01.) wurden im Stadtgebiet Neuss drei Autos aufgebrochen. Betroffen waren ein Kia Sportage an der Bleichstraße, ein 3er-BMW an der Collingstraße und ein 5er-BMW an der Erftstraße.

In allen Fällen hatten Diebe die Fenster der Beifahrertür eingeschlagen und den Wagen dann nach Wertsachen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter keine Beute.

Grevenbroich

Am Donnerstag (26.01.), in der Zeit von 13:45 bis 14:10 Uhr, wurde ein Audi Q5 an der Grubenrandstraße aufgebrochen. Auch in diesem Fall hatten Diebe das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen und den Wagen nach Wertsachen durchsucht. Die Unbekannten erbeuteten Briefe und Bankunterlagen.

Bei seiner Rückkehr sah der Autobesitzer einen dunklen Audi wegfahren. Ob es sich dabei um das Fahrzeug der Täter oder von Unbeteiligten handelte, ist bislang unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell