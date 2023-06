POL-PDKL: Unberechtigte in der Katharina-Grube

Ramstein-Miesenbach (ots) - Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in ein Gebäude Am Neuen Markt eingedrungen. Ersten Ermittlungen zufolge öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür einer Hebammenpraxis ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Entwendet wurde offensichtlich nichts, es blieb bei dem angerichteten Sachschaden. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in ...

mehr