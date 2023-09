Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagmorgen (05. September) bemerkte ein Mann in Sankt Augustin, dass sein Transporter aufgebrochen war. Der Mann hatte seinen Ford am Montag (04. September) gegen 16:00 Uhr in der Klöckner-Mannstaedt-Straße verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte er gegen 06:45 Uhr, dass einige Gegenstände aus dem Fahrzeug unmittelbar daneben auf einer Wiese lagen. Der 29-Jährige eilte zu seinem Auto und entdeckte, dass die seitliche Schiebetür aufgebohrt war. Ein oder mehrere unbekannten Täter gelangten darüber in das Fahrzeuginnere und entwendeten circa zehn bis 15 Werkzeuge und Maschinen. Der Wert der Beute konnte zunächst nicht genannt werden. Wer im tatrelevanten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241 541-3321. Immer wieder sind solche Transporter von Handwerksunternehmen Ziel von Dieben. Die Polizei rät, jeden Diebstahl sofort anzuzeigen und eine Auflistung der entwendeten Gegenstände und nach Möglichkeit die dazugehörigen Individualnummern bereitzuhalten. Grundsätzlich sollten keine Wertsachen oder Werkzeuge im Fahrzeug zurückgelassen werden. Ist dies unvermeidbar, sollte der Abstellort des Wagens sorgfältig ausgewählt werden. Auch Zusatzsicherungen am und im Fahrzeug, beispielsweise in Form von zusätzlich verbauten Bolzenriegelschlössern oder fest montierte Wertbehältnisse, können vor Diebstahl schützen. Weitere Möglichkeiten der Diebstahlprävention bieten das Festketten von Werkzeugen und Maschinen mit Ketten und Schlössern, sowie eine Individualisierung mit Brennstempeln, Gravuren oder ähnlichem. (Uhl)

