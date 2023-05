Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 26.05.2023, gegen 17:30 Uhr kam es in der Siedlerstraße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Verkehrsteilnehmerin verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen, war die Fußgängerin, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn gelaufen, um ihrem Hund hinterher zu eilen. Hierbei wurde sie vom Fahrer eines Renault Clio erfasst, welcher trotz sofortiger Bremsung einen Zusammenstoße nicht mehr verhindern konnte. Die Fußgängerin wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch (Tel: 06321 8540) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell