Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 26.05.2023, kurz vor Mitternacht konnte in der Martin-Luther-Straße in Neustadt an der Weinstraße der 42-jährige Fahrer eines PKW angehalten und einer Verkehrskontrolle zugeführt werden. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

