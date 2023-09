Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.09.2023.

Peine (ots)

Täter ernteten großflächig Kartoffeln.

Edemissen, Kartoffelacker zw. Edemissen und Klein Blumenhagen, ca. 300 m nordseitig der L 320, 20.09.2023, 21:30 Uhr - 21.09.2023, 16:15 Uhr (Feststellzeit).

Die unbekannte Täterschaft hatte auf einer Fläche von ca. 100 qm erntereife Kartoffeln entwendet. Es kann davon ausgegangen werden, dass für den Abtransport der ca. 500 kg schweren Feldfrüchte ein Fahrzeug benutzt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edemissen unter der Telefonnummer 05176 97648-0 entgegen.

Verkehrsunfall forderte eine verletzte Person.

Peine, Feldstraße Nähe Jägerstraße/Nord-Süd-Brücke, 22.09.2023, 05:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw im Kreuzungsbereich offensichtlich die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw eines 38-jährigen Mannes missachtet hatte. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge und waren nicht mehr fahrbereit. Der 27-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

Täterfestnahme nach Einbruch.

Peine, Bahnhofstraße, Einzelhandelsgeschäft, 21.09.2023, 04:30 Uhr.

Der Täter wirkte gewaltsam auf eine Fensterscheibe des Einzelhandelsgeschäftes ein und betrat anschließend die Räume durch die aufgebrochene Scheibe. Im Tatverlauf wurden Elektrogeräte in einer mittleren dreistelligen Schadenshöhe erbeutet. Die schnell eingetroffenen Beamten der Polizei Peine konnten den 36-jährigen Täter noch in Tatortnähe feststellen. Er wurde zwecks Durchführung strafprozessualer Maßnahmen der Dienststelle zugeführt. Angaben zur Schadenshöhe an der Scheibe können derzeit nicht gemacht werden.

Drei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall.

Peine, Celler Straße, 21.09.2023, 11:15 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 53-jähriger Fahrer eines Transporters die Vorfahrt eines 46-jährigen Pkw-Fahrers offensichtlich übersehen hatte. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Beide Insassen im Pkw sowie der Beifahrer im Transporter erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden beträgt mindestens 5.000 Euro.

Verkehrsunfall forderte zwei schwer verletzte Personen.

Ilsede, Gadenstedt, Am Breiten Tor, 22.09.2023, 00:20 Uhr.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kamen zwei Männer im Alter von 49 und 38 Jahren mit ihrem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache von der regennassen Fahrbahn ab und kollidierten mit einer Mauer. Der 49-jährige Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der zweite Mann musste mit schweren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstiger Beeinflussungen stand.

Weiterhin ist Bestandteil der Ermittlungen, ob der Fahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis war und ob das Motorrad zugelassen war. Die Polizei stellte das Motorrad sicher. Konkrete Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei bei zwei Ersthelfern.

Verletztes Kind nach Verkehrsunfall.

Peine, Am Silberkamp Höhe Turnhalle, 22.09.2023, 08:20 Uhr.

Eine 22-jährige Frau und Fahrerin eines Pkw befuhr die Straße Am Silberkamp, als plötzlich ein 12-jähriges Mädchen auf die Fahrbahn lief, um diese zu queren. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Das Mädchen erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

