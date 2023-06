Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines Mazda mit Anhänger die Straße "Trift" in Werningsleben, als eine 42-jährige Fahrerin eines Kraftrades die Stadtilmer Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Offenbar übersah der 82-Jährige die 42 Jahre alte Frau, sodass es an der Einmündung zur Stadtilmer Straße zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die 42-Jährige auf die Motorhaube des Mazda geschleudert, blieb aber unverletzt. Das Kraftrad war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Mazda entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)

