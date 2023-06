Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am 25. Oktober 2022, in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 03.30 Uhr begaben sich mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen auf das Gelände eines Supermarktes in der Straße "Am Ebertsberg" in Thal. Die Unbekannten öffneten gewaltsam einen dort befindlichen Geldautomaten. Weiterhin drangen sie in den Supermarkt ein. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Der Beuteschaden liegt im oberen fünfstelligen Eurobereich, der entstandene Sachschaden wird mit 7.500 Euro beziffert. Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0262445/2022) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

