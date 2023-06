LPI-GTH: Sachbeschädigung-Zeugenaufruf

Arnstadt (ots) - Heute Morgen, gegen 08.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines VW die Ichtershäuser Straße von Richtung Ichtershausen in Richtung Bahnhofstraße. Gleichzeitig fuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Kia auf der Straße "Bierweg" in Richtung Obertunk. An der Kreuzung Bierweg/Ichtershäuser Straße kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei verletzte sich die 37-Jährige leicht und kam in ein Krankenhaus. Am VW entstand Totalschaden in Höhe ...

mehr