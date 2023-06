Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Totalschaden-Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Heute Morgen, gegen 08.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines VW die Ichtershäuser Straße von Richtung Ichtershausen in Richtung Bahnhofstraße. Gleichzeitig fuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Kia auf der Straße "Bierweg" in Richtung Obertunk. An der Kreuzung Bierweg/Ichtershäuser Straße kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei verletzte sich die 37-Jährige leicht und kam in ein Krankenhaus. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro und am Kia entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung wurde temporär halbseitig gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sich im Bereich der dort befindlichen Ampelanlage aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0144314/2023) entgegen. (jd)

