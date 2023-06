Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen begaben sich widerrechtlich auf das Gelände einer Kindertagesstätte in der Schillerstraße und anschließend auf das Dach des Gebäudes. In der weiteren Folge wurden dort angebrachte Solarmodule mittels Steinwurf beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 02. Juni, 13.00 Uhr und gestern, 08.30 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0143509/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell