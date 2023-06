Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz am Bahnhof - Erstmeldung

Eisenach (ots)

Seit 14.00 Uhr läuft ein Polizeieinsatz am Bahnhof, nachdem Zeugen einen verdächtigen Gegenstand vor dem Bahnhofsgebäude meldeten. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine männliche Person einen Trolley, auf dem augenscheinlich ein unbekannter Gegenstand mit Pyrotechnik befestigt war, dort abgestellt und zu Fuß die Bahnhofstraße in unbekannte Richtung verlassen haben. Da derzeit nicht auszuschließen ist, dass von dem Trolley eine Gefahr für Personen und Gebäude ausgeht, leitete die Polizei umfangreiche Maßnahmen ein. Der betroffene Bereich in der Bahnhofstraße wurde gesperrt, die Bahnhofsvorhalle geräumt. Personen wurden über den Nordausgang des Bahnhofs herausgeleitet. Der Zugverkehr wurde nicht unterbrochen, der Straßenverkehr wurde weiträumig umgeleitet. Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes kamen zu Begutachtung des unbekannten Gegenstands zum Einsatz. Eine tatverdächtige Person wurde in dem Zusammenhang festgenommen. Die Ermittlungen und Maßnahmen vor Ort dauern an. (ah)

